Gugu Liberato teria namorado com ator da Globo antes de morrer, diz Mamma Bruschetta

Sem papas na língua, Mamma Bruschetta revelou mais detalhes da vítima íntima de Gugu Liberato. A apresentadora de televisão afirmou que o artista teria tido um relacionamento homosseual com um ex-ator da ’A turma do Didi’. As informações são do UOL.

Em entrevista ao podcast "SuperSonico Cast", Mamma reafirmou que o Gugu “era gay”, mas “sempre foi muito discreto” em relação aos namoros com outros homens. Um deles teria sido Marcelo Augusto, que participou do programa de Didi durante dez anos.

"O problema é que ele não queria que fosse tão exposto essa 'coisa' dele. Ele tinha esses relacionamentos sim, ele tinha foto com eles todos? Tinha. Ele tinha viagens com eles todos? Tinha. Então não era uma coisa tão secreta, mas ele não gostava de expor na mídia social", disse.

Mas, ao contrário do que se imagina, Marcelo foi um dos “amores antigos” do apresentador. Bruschetta alegou que Gugu sempre teria sido “muito ativo” em seus relacionamentos.

