Globo anuncia saída de William Bonner do 'JN'; saiba quem assumirá a bancada
Globo não confirma saída, mas rumores indicam que César Tralli pode assumir a bancada
Nesta segunda-feira (1º), data em que o Jornal Nacional celebra seus 56 anos, a Rede Globo confirmou a saída do apresentador William Bonner da bancada do telejornal. A mudança, porém, não será imediata. O jornalista, que esteve à frente do noticiário por 29 anos - sendo também editor-chefe nos últimos 26 -, deixará a função oficialmente somente no dia 3 de novembro. A partir dessa data, César Tralli, que comanda o 'Jornal Hoje', assumirá a apresentação ao lado de Renata Vasconcellos.
Bonner seguirá em outro projeto jornalístico da emissora: em 2026, ele passará a dividir a apresentação do 'Globo Repórter' com Sandra Annenberg. Outra novidade é que Cristiana Sousa Cruz, atual editora-chefe adjunta e parceira de Bonner há seis anos, será a nova editora-chefe do JN.
Com a ida de Tralli para o 'JN' o comando do 'Jornal Hoje' ficará a cargo de Roberto Kovalick. Já Tiago Scheuer assumirá a apresentação do 'Hora Um', responsável por abrir a programação diária com as primeiras notícias.
