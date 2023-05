Giuliana Morrone conta que caiu em golpe por 10 anos

Nesta quarta-feira (10), a ex-global Giuliana Morrone revelou nas redes sociais que foi vítima de um golpe por 10 anos. Ela pagava uma seguradora de carro que não existia, mas, conseguia atendimento para ocorrências menores, como a troca de um pneu e pequenas batidas. “Ela (golpista) mandava boletos falsos, como se fossem da seguradora”, escreveu.

A jornalista postou o print da mensagem da falsa empresa e contou: “O golpe tá aí, cai quem quer. Foi exatamente por isso que, por mais de 10 anos, renovei o seguro do carro, sempre com a mesma corretora”, contou. Giuliana recebeu a indicação de um primo e várias pessoas da família, além de amigos e vizinhos, tinham contrato de seguro com a falsa vendedora.

Ela relatou que a golpista a orientava a não perder tempo com aplicativo ou telefonemas para a empresa de seguros, em vez disso, pedia que ligasse diretamente para ela em caso de emergência. "Bateram no meu carro e ela imediatamente tomou todas as providências. Aconselhada por ela, nem usei o seguro. A franquia era alta e eu não queria perder bônus com desconto na renovação. Era tão competente que acabei ficando mal acostumada, cliente mimada. Pneu furou? Eu a avisava e em minutos aparecia um motoboy para fazer a troca. Mágico!”, recordou.

Além de Fernanda Gentil, mais dois famosos são demitidos da Rede Globo

A Rede Globo está passando por uma série de reestruturações nos últimos meses, nem grandes nomes estão sendo poupados

Mas Giuliana foi alertada pelo mesmo primo que a indicou o serviço, após outra familiar ter descoberto que o seguro não existia. “Durante anos, os clientes da Senhora Eficiência foram vítimas de golpe. Ela mandava boletos falsos, como se fossem da seguradora. Senhora Eficiência tinha um esquema de motoboys que resolviam pequenos incidentes, como bateria descarregada, pneu furado”, explicou. "Cobrei agora da Senhora Eficiência a apólice de seguros e ela me bloqueou. Cai o pano”, finalizou.