Giovanna Ewbank diz que cirurgia motivou sumiço da internet; vídeo

Giovanna Ewbank veio à público explicar o motivo de seu sumiço nas redes sociais nesta terça-feira (8). Segundo a atriz, ela tem tido alguns problemas de saúde e precisou passar por uma cirurgia.

Na web, ela apareceu com um o curativo no nariz e com hematomas no rosto. Através de uma caixinha de perguntas, ela aproveitou para interagir com os seguidores no Instagram. Perguntas sobre a ausência dela lotaram o direct da atriz: "Está doente?"; "Por que ficou sumida uns dias? Vc tá doente?".

"Gente, eu não fiquei sumida não, só não apareci tanto por aqui porque estou em SP, passei por uma cirurgia que logo falo pra vocês, fiquei dodói e como eu tenho conversado aqui com vocês estou me cuidando das crises de ansiedade que venho tendo com mais frequência...", explicou.

Outros internautas questionaram a possibilidade dela estar grávida: "As fontes da minha cabeça: está com jeito de gravidinha."

"Não, não estou, e pretendo ficar um tempo sem engravidar, viu kkkkk... 3 filhos, uma carreira, 10 cachorros, um marido já dão muito trabalho". E ainda complementou: "Gente, vou começar então a rezar, pq meu útero tá começando a ficar preocupado com vcs".

Em seguida, ela postou um vídeo explicando o que ocorreu. "Amores, muita gente perguntando sobre a minha cirurgia, o que fiz, se estou bem. Bem, demorei porque pra falar com vocês eu precisava respirar…rsrs. Tá tudo bem gente, fiquem tranquilos que nesse video eu explico direitinho tudo o que tá rolando. AMO VCS", escreveu na legenda.

Giovanna explicou que fez um procedimento no nariz para corrigir o desvio de septo, remover a carne esponjosa e ainda fez uma pequena mudança estética na ponta do nariz.

"Pela primeira vez em alguns anos eu estou conseguindo respirar com o meu nariz. Eu passei por uma cirurgia que, teoricamente, é uma cirurgia simples, que é de desvio de septo e retirada da carne esponjosa. Eu já tinha retirado a carne esponjosa há 10 anos e voltei a respirar bem. E depois a carne esponjosa volta. De uns cinco anos para cá, a minha respiração voltou a ficar ruim e nos últimos anos ficou inviável. Eu estava tendo apineia, que é quando você para de respirar no meio do sono. Acordei muitas vezes com falta de ar e quando acorda você está com a garganta seca, querendo respirar", explicou.