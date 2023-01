Gaby Amarantos vai pra o BBB 23?

Os seguidores de Gaby Amarantos estão perguntando para a artista paraense, nesta sexta-feira, 6: "Gaby, você vai para o BBB?" Os comentários surgiram em um post casual em que a cantora e atriz surge ao lado de um paneiro de açaí pedindo emojis para o fruto.

O Big Brother Brasil 23 vai começar no próximo dia 16. Muitos preparativos para o programa continuam em segredo. Já se sabe que haverá o grupo "Camarote", formado por famosos, e o grupo "Pipoca", dos participantes anônimos, como também já foi afirmado que haverá Casa de Vidro nessa edição.

"Senhora vai pro BBB?", iniciou uma seguidora da jurada de algumas temporadas do The Voice Brasil. "Vem aí a gata no BBB. Amamos", comentou outro. "Mulher tu vais entrar no BBB, é? Esse negócio de emoji", tascou outra fã a atriz da novela "Além da Ilusão".

As especulações correm soltas. Gaby optou por não responder os seguidores ainda. Nos Stories do Instagram, ela postou vídeo mostrando que está a passeio em uma palafita em que está sendo batido o açaí.

Houve até uma seguidora que botou mais lenha na fogueira das especulações com um vídeo do reality da Globo: