Gaby Amarantos foi expulsa de igreja e já cantou por prato de sopa

Gaby Amarantos, a nova jurada do The Voice Kids, pretende levar seu exemplo de superação para o programa da Globo e motivar as crianças. Ela revelou que só começou sua carreira artística após ser expulsa do grupo musical de sua igreja e que o primeiro cachê foi um prato de sopa.

"Eu era muito animada, já gostava de chegar no altar com as minhas roupas coloridas, que vocês já conhecem. Aí fizeram uma reunião e falaram: 'Você é muito animada para cantar aqui, talvez tenha que procurar outro lugar pra cantar'. E eu fui expulsa do grupo da igreja por conta dessa animação toda", comentou a cantora paraense, aos risos.

Na época, Gaby não se divertiu com a situação e resolveu desabafar com uma amiga em um barzinho de seu bairro. "Tinha um rapaz tocando, voz e violão, que me conhecia da igreja, porque eu já estava popular no bairro. E ele mandou um bilhetinho escrito assim: 'Quer cantar?'. Peguei o microfone e de repente uma coisa mágica aconteceu. (...) Quando vi estava todo mundo arredando a cadeira, levantando e dançando", lembrou ela.

Foi aí que ela se deu conta de que era isso que queria para o resto de sua vida. "Quando acabou, o dono do bar veio e falou que eu tinha que ficar cantando ali. Ele disse: 'Não tenho um cachê pra te oferecer, mas você quer tomar uma sopa?'. Então eu brinco que o meu primeiro cachê foi um prato de sopa", comentou a cantora.

Mas as desventuras não pararam por aí. Gaby começou a sofrer preconceito por seu tipo físico e por seus traços. "Eu não tinha o corpo certo e a aparência certa para as bandas que eu fazia testes. Aí eu chegava lá e tinha uma cantora padrão no meu lugar. Vendi carro, vendi tudo, comprei instrumentos e montei minha banda", comentou ela.

Em 2012, Gaby explodiu na cena nacional ao lançar seu primeiro álbum, Treme, e emplacou a música Ex Mai Love na trilha sonora da novela Cheias de Charme, lançada pela Globo no mesmo ano.