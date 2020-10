Filho de Myrian Rios e André Gonçalves completa 18 anos

Pedro Arthur, filho dos atores Myrian Rios e André Gonçalves, chegou à maioridade. O filho caçula de Myrian está enveredando pela carreira de ator e músico. Nas redes sociais, impressiona a semelhança dele com o pai. Atualmente, Pedro participa da "Dança dos Famosos", do "Domingão do Faustão".

A cara do pai. (Instagram)

Myrian, de 61 anos, que já foi casada com Roberto Carlos, é mãe também Edmar, fruto da união com o cirurgião plástico Edmar Fontoura.

Já André, de 44 anos, é pai também de Manuela, da relação com a atriz Tereza Seiblitz, e Valentina, do casamento com a apresentadora Cynthia Benini. Desde 2016, o ator está casado com a atriz Danielle Winits.