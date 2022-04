Falece o cartunista paraense João Bento

O cartunista paraense João Bento faleceu na tarde desta quinta-feira, 21, aos 61 anos. Ele estava internado em um hospital de Belém há cerca de três semanas devido a um acidente vascular cerebral.

Com passagens pelo jornal A Província do Pará e pelo Centur, onde pintou murais no hall do elevador e da gibiteca, João Bento fez ilustrações para livros, trabalhando com editoras, e entre os clientes mais valorosos teve o escritor Walcyr Monteiro, autor do bestseller paraense "Visagens e Assombrações de Belém", que Bento fez a capa icônica da bruxa.

João Bento conquistou menções honrosas em salões de humor pelo Brasil, recorda o filho dele, Gabriel Souza.

Os locais e horários do velório e enterro ainda serão divulgados pela família.