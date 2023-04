Falece a jornalista Helena de Grammont, em São Paulo

A jornalista Helena de Grammont, que foi repórter da Globo por mais de dez anos, faleceu nesta quinta-feira, 27, aos 74 anos, em São Paulo. Ela sofria de Alzheimer desde os 58 anos.

Helena foi casada com o jornalista Odair Redondo e, depois, com comentarista esportivo Juarez Soares. Ela deixa três filhos.

Na capital paulista, Helena cursou Jornalismo e inicicou na TV Globo nos anos 1970, onde trabalhou em todos os telejornais e no Fantástico. Entre as grandes reportagens que fez, esteve a revelação da cooptação de menores pela seita do reverendo Moon.

Nos anos 80, Helena organizou passeatas exigindo a prisão do ex-cunhado, o cantor Lindomar Castilho, que assassinou a irmã dela por não aceitar a separação. Ele foi condenado a 12 anos de prisão.