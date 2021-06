Ex-pastora posa nua no OnlyFans e diz que ‘recebeu chamado’ após ver 'Titanic'

A ex-pastora, Nikole Mitchell, era líder de uma grande igreja nos Estados Unidos, mas afirma que seu "verdadeiro chamado" era outro. De acordo com matéria do UOL, a stripper, que faz sucesso no OnlyFans, contou que ao assistir "Titanic" e ver a cena em que Rose (Kate Winslet) posa nua para Jack (Leonardo DiCaprio), percebeu que gostaria de fazer o mesmo.

"Era como esses desejos profundos que sempre tive", afirmou. Ela revelou alguns detalhes de sua adolescência: "Lembro de pensar no colégio: 'Será que todo mundo não quer ser stripper?’”. Na época, Nikole estudava em escola cristã e frequentava igrejas. Ela não conhecia a realidade retratada no filme, em que uma mulher pode posar sem roupa para um artista.

“Lembro que estava na oitava série quando assisti 'Titanic', e quando a câmera passou pelo corpo nu da Kate Winslet, pensei: 'Quero fazer isso quando ficar mais velha'”, disse. Então disse que sempre teve esse tipo de pensamentos: "Esses desejos sempre estiveram lá, mas eu não tinha ninguém com quem falar sobre isso porque logo aprendi que esse não é o tipo de conversa que você tem dentro da igreja, infelizmente", contou.

A ex-pastora abandonou a vida religiosa em 2017. Hoje ela mantém a si mesma e seus três filhos com a renda gerada pelo conteúdo produzido no OnlyFans.