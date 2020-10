Ex-namorado de Suzana Vieira tem princípio de infarto

Nesta quarta-feira (14), o ator e mágico Sandro Pedroso confirmou ter tido um princípio de infarto. Ele apareceu em uma cama de hospital nas redes sociais. Posou com eletrodos no peito e disse que aprendeu uma 'lição'.

“O que me aconteceu hoje me fez refletir muito sobre a vida e o que está acontecendo com todos nós! Ei o que você está fazendo da sua vida realmente está valendo a pena? Eu pensei muito nas pessoas que eu amo na hora da angústia, realmente achei que era o meu último dia!”, declarou o famoso.

Sandro Pedroso afirmou que sentiu mal e temeu pelo pior. “E sabe o que me veio na cabeça nesse momento de angústia? Como foi que eu me despedi de cada pessoa que eu amo, algumas eu pensei: Nossa eu poderia ter dado um abraço mais forte, e outra eu pensei; eu poderia ter passando mais tempo naquele dia com aquela pessoa!”, disse.

“Peça perdão ou de o perdão se for necessário, porque você pode estar fazendo isso pela última vez!”, completou Pedroso, que não deu detalhes sobre o que aconteceu.