Ex de Wesley Safadão sensualiza nas redes sociais

Se tem uma coisa que Mileide Mihaile sabe fazer é sensualizar. Na quarta-feira, 16, não foi diferente. A empresária incendiou o Instagram com um vídeo ousado e quente.

A influenciadora abusou do charme e da beleza, em imagens que deixaram os impressionados. “Muito calor por aí? Se eu pudesse eu viveria na praia”, disse ela na legenda. No vídeo, Mileide Mihaile surgiu usando um biquíni em tons de rosa brilhante e amarelo ouro, enquanto sensualizava e destaca sua boa forma.

Nos comentários, elogios e declarações de carinho. “Esplêndida“, comentou uma seguidora. “Tá pegando fogo a tela do meu celular, porque será né”, brincou outra. “Maravilhosa demais”, disse uma terceira.

Recentemente, o ex-marido Wesley Safadão deu uma entrevista e falou sobre a conturbada relação que tinha no passado com a ex-mulher, com quem tem um filho, Yudhy, de 10 anos de idade. Na conversa, Safadão disse que ligou para a influencer pedindo perdão e que hoje os dois estão em paz.

“A gente não tem muito contato, mas, graças a Deus, o contato que temos é a respeito do nosso filho. Hoje o Yhudy está entendendo tudo. Conversamos todo dia. Quando ele está com a mãe dele, conversamos todos os dias. Quando ele está aqui, ele conversa com a mãe dele. Então é essa a situação. A gente conversa sobre o que temos em comum, que é o nosso filho. Torço para o relacionamento que a gente tem siga supertranquilo, é o que eu desejo. Até para o bem-estar e para saúde mental do nosso filho. Acho que já passamos muito mais do que a gente precisava”, explicou o cantor.