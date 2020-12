Ex de dono de megafestival de música sertaneja diz que foi estuprada por ele aos 14 anos

Pétala Barreiros, ex-mulher de Marcos Araújo, dono do megafestival de música sertaneja VillaMix, que é atual de Lívia Andrade, disse que o empresário é alvo de um processo por estupra-la aos 14 anos e deu novos detalhes sobre a conturbada relação do ex-casal.

"(...) Eu tenho muita coisa para falar sobre isso. Você quer começar com o processo de estupro de quando eu tinha 14 anos ou com a Lei Maria da Penha [que tenho contra você]?", perguntou ela, em tom irônico.

"Tem um processo também no qual eu peço uma pensão para o Lucas [segundo filho do casal] e outra para mim, porque o Marcos nunca permitiu que eu trabalhasse, que eu estudasse, ele tinha um ciúme doentio. Qualquer coisa que eu fizesse ele ficava irritado", expôs Pétala.

“(...) Eu era uma criança, tinha 15 anos. Eu não tinha conta bancária. (...) Aliás, foi assim por muito tempo, ele não queria que eu tivesse conta bancária, queria que eu dependesse totalmente dele. Por isso, ele não me deixava trabalhar, não me deixava fazer faculdade", completou, mostrando que a pensão de um dos filhos é paga na conta de sua mãe.

Marcos e Pétala são pais de Lucas e Lorenzo. Lucas nasceu há um mês, depois do término do relacionamento. De acordo com os rumores, que a influenciadora não desmentiu, Marcos Araújo teria convidado uma mulher para a casa enquanto ela estava viajando. Ela ainda mostrou contas não pagas e o acusou de ser um pai ausente.

Lívia Andrade, atual de Marcos e apontada como pivô do término, se pronunciou dizendo que procurou se informar sobre o histórico do relacionamento. "Ela enfrentou várias coisas bem complicadas para uma menina. Ela o conheceu em uma boate em que só entra maior de idade. Provavelmente, ela usou o documento de outra pessoa para entrar. Lá ela conheceu o cidadão, que era casado e tinha um filho pequeno. Passaram a se relacionar, como amantes. Ela engravidou e, aos 15 anos, teve seu primeiro filho e escreveu um livro com cada história de deixar o cabelo em pé", disse.

"Já tive meus 15 anos, sei como funciona. A gente acha que é dono do nariz, manda satisfação. Nossos pais devem ter cuidado, se responsabilizar e zelar por nós. Eles, sim, sabem o que é melhor, o que está certo, o que está errado... Até os 18, depois a gente se vira", completou a ex-SBT.