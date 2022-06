Ex-BBB Eslovênia vai à Festival de Parintins 2022 e boi para quem declara torcida perde

A maldição da Ex-BBB Eslô parece não ter acabado no Big Brother Brasil 22. Após ficar famosa por “eliminar” todos aqueles para quem ela estava torcendo nos paredões do reality, agora a “maré de azar” teria se estendido até o Festival de Parintins. Eslovênia foi ao evento e declarou apoio ao Boi Garantido e ele acabou perdendo e sendo destronado pelo Caprichoso. A torcida do azul e branco chegou a ir ao hotel onde ela estava hospedada para agradecer. Entenda.

Eslô e o namorado, o ex-brother Lucas Bissoli, foram até Manaus acompanhar as festividades culturais e apresentações dos Bois-Bumbás Garantido e Caprichoso neste mês de junho. Acontece que o Boi Caprichoso foi o grande vencedor do festival em 2022 e a torcida acredita que a ex-BBB teria sido um dos motivos para a derrota do grande rival. Vários chegaram a se organizar e ir até o hotel da sister agradecer a ela. Confira:

A sister levou tudo na brincadeira e recebeu os fãs com carinho. Ela ainda foi até as pessoas e bateu várias fotos enquanto eles pulavam e dançavam em frente ao hotel.

Eslovênia e Lucas (Reprodução: Redes Sociais)

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)