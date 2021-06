Ex-‘A Fazenda’ Raissa Barbosa é hospitalizada após tentar suicídio

A participante de “A Fazenda”, Raissa Barbosa, precisou ser internada na madrugada da última terça-feira (15) após tentar suicídio em seu apartamento. A musa fitness tem depressão diagnosticada. As informações são do Mundo Diverso.

Pouco antes da tentativa, a famosa chegou a ter uma conversa descontraída com seus seguidores no seu Instagram. Momentos depois, ao sair de seu apartamento e voltar, achando que havia perdido a chave, era possível ver o rosto dela inchado como se estivesse chorando.

“Vou falar a verdade para vocês, do fundo do meu coração. Eu não queria vir aqui chorar de novo, como já chorei várias vezes, mas eu não aguento mais fingir que eu estou bem! Eu não estou bem e eu não sei com quem eu falo, não sei o que eu faço. Vocês não têm noção”, desabafou Raissa chorando muito.

Apesar do ocorrido, Raissa Barbosa já teve alta do hospital e está na casa do seu empresário Danilo Faro. Ele ficou no hospital com amigos dela. Na sua rede social, Danilo contou que esteve no apartamento da ex-Peõa e encontrou manchas de sangue em algumas partes.

“Eu estou aqui na recepção do prédio da Rai. Eu consegui subir no apartamento. O apartamento tinha realmente umas manchas de sangue, provavelmente algum ferimento que a Raissa fez nela mesma”, disse o empresário.

Em uma nota oficial, a equipe da Raissa Barbosa decidiu afastar a ex-peoa para cuidar da sua saúde física e mental. Raissa também agradeceu pelo apoio dos seus fãs durante a madrugada.