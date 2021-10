Estrela de ‘Pequenos Espiões’ decepa dedo do filho de dois anos em acidente doméstico

A atriz Alexa PenaVega, estrela do filme “Pequenos Espiões”, decepou o dedo do filho de dois anos em um acidente em casa. Nas redes sociais, ela contou como tudo aconteceu e disse estar traumatizada pelo acontecido. As informações são do Metrópoles.

De acordo com a intérprete de Carmen Cortez, tudo aconteceu quando ela fechou a porta do banheiro e não viu que o dedo do filho prendeu na dobradiça.

“Seu dedo indicador está machucado e um pouco ensanguentado, mas seu dedo médio foi ferido e decepado desde a primeira articulação perto da ponta. Foi a coisa mais traumática que passamos como família. A culpa e a vergonha como mãe foram realmente difíceis de superar”, revelou.

(Reprodução: Divulgação / Metrópoles)

Ela explicou que os médicos não conseguiram recolocar o dedo, mas ainda assim o filho se recupera bem. “Felizmente, Kingston já está dando voltas como se nada tivesse acontecido. Pequeno soldado. Lidando com essa lesão como um campeão”, declarou Alexa.

Além de Kingston, a atriz tem dois outros filhos com o ator Carlos PenaVega, Ocean, de 4 anos, e Rio Rey, de apenas 5 meses.