Enzo Celulari vive romance com Bruna Griphao após 'ficada' em Noronha

Enzo Celulari está vivendo um romance com Bruna Griphao. Os dois ficaram em Fernando de Noronha e tem estado mais próximos recentemente. Também foi na ilha, que o filho de Cláudia Raia e Edson Celulari, brigou com João Guilherme. Griphao já ficou com o filho de Leonardo no passado.

Enzo e a atriz foram vistos em clima de romance pela ilha na segunda semana de janeiro. Bruna e Enzo chegaram a circular pela ilha de mãos dadas em alguns momentos. Alguns dias antes do Ano Novo, os dois apareceram num clique juntos ao lado de amigos.

Em fevereiro de 2022, João e Bruna ficaram durante o Carnaval do Rio. Os dois estavam numa festa e intercalavam beijos e conversas, sentados em um banco.

João e Enzo estariam brigados por conta de ciúmes de Bruna Griphao e até de disputa de mercado publicitário.

Outra ex envolvida entre Enzo e João é Bruna Marquezine. A atriz namorou Enzo. Após o fim do relacionamento, os dois ficaram amigos. Em meados de 2023, rumores apontavam que Marquezine e João Guilherme estavam se envolvendo, mas ela ainda se relacionava com o colega Xolo Maridueña, que conheceu nas filmagens de “Besouro azul”.

No último domingo, no Ensaios da Anita, João ficou próximo de Bruna o tempo todo, mas os dois não ficaram juntos no show. Segundo o jornal Extra, os dois só se aproximaram no after, longe dos curiosos.