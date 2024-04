Elaine Mickely retirada de útero e trompas em cirurgia de 5 horas

Um dia após passar por grande cirurgia, Elaine Mickely publicou stories em um leito hospitalar para contar o que ocorreu. Nesta terça-feira (2), a atriz tranquilizou seus seguidores nesta ao explicar que está recuperada de um procedimento cirúrgico, realizado na última segunda, para retirada do útero e das trompas.

Na sequência de vídeos, Elaine Mickely contou ter descoberto um mioma e alguns cistos no trato reprodutivo, o que provocou a necessidade de retirar o útero.

"Meu útero estava de 3 a 4 vezes maior do que o tamanho normal de um útero. Consequentemente, você tem que tirar as trompas também. Eu estava com um mioma muito grande e alguns cistos", disse ela.

Por conta dessa situação de saúde, outros problemas começaram a aparecer: "Estava ficando anêmica, meu ferro sempre em reposição, devido à quantidade do fluxo sanguíneo. Isso poderia se acarretar em algo muito grave. Melhor a gente prevenir do que chegar a um ponto extremo".

Elaine Mickely está sob os cuidados de Luma. A jovem é a filha mais velha do casamento com o apresentador César Filho.