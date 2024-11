DJ Alok exalta artistas paraenses após show histórico no Mangueirão: ‘Foram marcantes’

Alok usou o "X" (antigo Twitter) na tarde desta segunda-feira (25/11) para agradecer e enaltecer os artistas paraenses que participaram de sua apresentação no último sábado (23/11) , no estacionamento do Mangueirão, em Belém. O show, que reuniu cerca de 250 mil pessoas, fez parte da Áurea Tour e marcou o início das celebrações da COP 30, que acontecerá na capital paraense em 2025.

Na publicação, o DJ conhecido internacionalmente destacou os talentos locais e a força cultural da região. Leia:

“Queria agradecer imensamente os grandes artistas que estiveram no palco da Áurea Tour comigo em Belém, neste fim de semana. Foi muito gratificante ver a força da cultura paraense com o talento de Pinduca, Joelma, Vivi Batidão, Gaby Amarantos e Zaynara. Vocês foram incríveis e vivi com vocês um dos momentos mais incríveis e marcantes da minha vida. Muito, muito obrigado Belém do Pará! Muito obrigado às 250 mil pessoas que estiveram conosco. Foi surreal”, escreveu.