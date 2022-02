Diogo Nogueira e Paolla Oliveira vão desfilar juntos na Grande Rio

Diogo Nogueira revelou ao jornal Extra que vai desfilar no carnaval da Sapucaí ao lado da amada, Paola Oliveira. A atriz é rainha de bateria da Grande Rio, "Tenho show nesse período nos camarotes. Mas ela pediu para eu desfilar com ela. E eu vou", confirmou o cantor. "Vou estar ali do lado, com a garrafinha de água e a toalhinha."

Os desfiles deste ano foram adiados e irão acontecer entre os dias 20 e 24 de abril. Mas o casal participará de outros eventos carnavalescos que acontecerão antes.

No próximo domingo, 27, Diogo e Paolla estarão no Clube do Samba, fundado pelo pai dele, João Nogueira, em 1979.