Digital influencer David Brasil participa de inauguração de casa de show Santa Fé nesta sexta-feira

Sempre marcando presença nas festas das celebridades brasileiras mais badaladas, David Brazil desembarcou em Belém para a inauguração da casa de show Santa Fé House, em Ananindeua, na noite desta sexta-feira (24). A casa que abre com a apresentação de Cleber & Cauan terá o digital influencer como presença VIP.

David conversou com o público de OLIBERAL.COM com a live Direto da Redação no Instagram. "Graças a Deus a vida está voltando ao normal, com os cuidados que exige no momento, mas a amém Senhor e glória Senhor. Estamos há quase dois anos assim. As pessoas que mais sofreram e ainda sofrem com a pandemia são aquelas que trabalhan com eventos, como cantores e produtores, é gente demais. Graças a Deus que a gente está voltando", agradeceu. David mostrou a roupa que irá para a casa de show. "A roupa é bem discreta, sem brilho", apontou.

Mesmo com a conexão muito instável, o influenciador falou um pouco sobre as lembranças que tem de Belém. Ele lembrou de uma viagem à capital paraense junto com a modelo Helen Ganzarolli. "É um prazer estar aqui em Belém, onde eu vim anos atrás com a Helen Ganzarolli para fazer um quadro para o Gugu no Domingo Legal", relembrou.

Desta visita uma lembrança em especial o marcou profundamente, a comida do Ver-O-Peso. "Tenho uma lembrança maravilhosa que nós fomos comer lá no mercado Ver-O-Peso, é assim que diz né? Amor foi um dos peixes mais gostosos que já comi na minha vida. Eu não comi com açaí, mas eu comi um peixe gostoso. Filhote", contou.

David espera ter um tempo para visitar e conhecer Belém. "Pena que vou só fazer um bate e volta, eu acabei de chegar e amanhã já vou embora, porque tenho um trabalho no Rio [de Janeiro]. Eu quero vir com calma", adiantou.