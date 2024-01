Daiane dos Santos nega participação no ‘BBB 24’ e menciona planos para as Olímpiadas de Paris

Daiane dos Santos utilizou os Stories do Instagram, na tarde desta quinta-feira (4), para desmentir a possibilidade de participar do Big Brother Brasil 2024. No vídeo, a ex-atleta esclareceu que os rumores sobre a sua ida são falsos e que ela não estará entre os confinados do reality show.

“Oi, meus amores. Tudo bem? Eu vim aqui esclarecer um zum zum zum que está rolando por aí de que eu irei participar do Big Brother 2024. Amados, não. Eu não estarei na casa. Certo? Não é verdade”, iniciou Daiane, dando um posicionamento para os seus seguidores.

Em seguida, Daiane esclareceu que estava se preparando para realizar a cobertura das Olimpíadas em Paris, onde participará como comentarista. “Estou aqui focada e engajada para dar o meu melhor para vocês nos Jogos Olímpicos”, continuou.

A ex-atleta agradeceu o carinho daqueles que começaram a levantar torcida por ela. Além disso, ela publicou uma nota em seu perfil negando a sua entrada no elenco do BBB 24. “Nós da assessoria de imprensa da Daiane anunciamos que ela não participará do BBB devido a outros compromissos, incluindo as Olimpíadas de Paris”, dizia o comunicado.