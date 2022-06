Conheça o americano que ganhou o coração de Gil do Vigor

Gil do Vigor aproveitou o Dia dos Namorados, no Brasil, para apresentar oficialmente o seu par: Ryan Konesky. "Obrigado por me ensinar cada dia mais a importância das coisas simples", disse o economista no seu perfil no Instagram.

Mas quem é o escolhido do ex-BBB?

Ryan é americano, de 24 anos de idade, apaixonado por esportes radicais, em especial a escalada. De Orem, do estado de Utah, o jovem costuma postar registros praticando a escala em rochas perigosas em meio à natureza.

Em maio, Gil já tinha usado as suas redes sociais para mostrar Ryan. Inclusive, ele já até conhece Jacira Santana, mãe do economista. Ryan tem um perfil profissional onde se apresenta como fotógrafo. Ele também já trabalhou com mídias sociais e em empreendimentos da escalada.

