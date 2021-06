Comerciantes querem retirar homenagem a Paulo Gustavo de nome de rua

O Sindicato dos Lojistas do Comércio de Niterói (Sindilojas Niterói) quer que a prefeitura da cidade reverta a alteração do nome da Rua Coronel Moreira César, que teve o nome trocado para Rua Paulo Gustavo, em homenagem ao ator, morto no mês passado por complicações da covid-19. As informações são da UOL.

De acordo com o presidente da entidade, Charbel Tauil, a mudança prejudica os comerciantes, que terão que arcar com os custos de alterar o endereço em materiais de marketing e, também, nos documentos de suas empresas. Isso porque, segundo ele, os fornecedores não fecham contratos caso o nome da rua esteja diferente no endereço de entrega e no CNPJ.

Em ofício enviado à prefeitura antes da aprovação da mudança, que ocorreu no dia 19 de maio, o sindicato diz ver como "justíssima" a homenagem, mas questiona a pergunta feita na consulta pública, consulta pública: “Você concorda com a substituição do nome do Coronel Moreira César, em Icaraí, pela Rua Ator Paulo Gustavo?”. Para a entidade, o questionamento não deixou margem para sugestão e direcionou o votante.

Tauil também questiona a "temporalidade" da pergunta: "A consulta foi feita no mesmo dia da morte. Na emoção, obviamente 100% da população vai dizer sim".

Desde a mudança, celebridades como Fábio Porchat, Tatá Werneck e Regina Casé mencionaram o novo nome da rua. Questionado se a homenagem poderia beneficiar os comércios aumentando a circulação na região, Tauil respondeu: “É bonito? É bonito, mas imagina mudar o seu nome? É a sua história”.

"Guardadas as devidas proporções, imagine o Rio de Janeiro trocar o nme da Avenida Rio Branco, ou São Paulo rebatizar a Avenida Paulista. Pois é o que, numa escala obviamente muitíssimo menor, a Moreira César representa para Niterói", completou.