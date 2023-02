Com estado de saúde delicado, Rita Lee é internada em São Paulo

A cantora Rita Lee, de 75 anos, deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, na madrugada de hoje, 24. A informação é da colunista Fábia Oliveira.

A artista faz tratamento contra um câncer de pulmão desde 2021. Neste momento, as informação são de que o seu estado de saúde seria “extremamente delicado”.

A publicação Marie Claire, entrou em contato com o hospital, e que disse que "estão verificando internamente se procede" a informação.

Roberto de Carvalho, guitarrista e marido da artista, compartilhou uma imagem dela em suas redes sociais no início deste mês, em que Rita aparece com os cabelos curtos, consequência do tratamento de quimioterapia.

Com mais de 55 milhões de álbuns vendidos, a cantora é uma das mulheres de maior sucesso do país. Mas dispensava o título “rainha do rock”, que considerava “meio brega”, e preferia ser mãe e avó, como falou a Marie Claire em 2013.