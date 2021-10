Colunista da CNN compartilha viagem 'inesquecível' a Salinópolis e elogia o Pará

O cenário de uma viagem considerada 'inesquecível' para o comentarista da CNN Brasil, Caio Coppolla, de 32 anos, foi o nordeste paraense, no município de Salinópolis e as suas praias paradisíacas. Na última semana, o advogado visitou a região e compartilhou nas redes sociais, na noite de quinta-feira (30), um pouco das aventuras vivenciadas no Pará.

Em uma série de fotos, Coppolla relatou como foi viver durante uma semana sob os “bons ventos do Norte”. Hospedado em um hotel na orla de Salinas, Caio pode experimentar um maior contato com a natureza e o cardápio, cá para nós, recheado de comidas regionais deliciosas.

“Por lá, o sopro de Deus é tão leve e constante que dá pra gente pegar carona”, afirmou, em um trecho, não poupando elogios.

Na legenda da publicação, Caio relata como foram os dias de aventura no município. O advogado contou ter praticado o kitesurf, um desporto aquático que utiliza uma pipa e uma prancha com ou sem alças, na praia do Maçarico. Para ele, a experiência foi considerada memorável.

"Um esporte que une homem, mar e ar, nos colocando em comunhão com a natureza. Aprender a velejar de prancha no pé foi uma das melhores sensações da minha vida”, relatou, compartilhando cliques em que aparece em cima do objeto aquático.

E a gastronomia regional? O comentarista revela ter provado tudo o que há de bom e de melhor. Peixes e frutas regionais frescas foram uns dos vários produtos degustados por ele.

“Mesmo em tempos difíceis, há muito a se comemorar e, mais ainda, a se agradecer. Às lindas amizades que fiz nesta semana de descompressão, obrigado”, concluiu.