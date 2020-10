Claudia Raia posa com blusa transparente e filho elogia: 'Mãe mais gata'

Aos 53 anos, Claudia Raia apareceu somente com uma blusa transparente em uma postagem compartilhada em seu Instagram. Fazendo carão, a atriz colocou a mão na cintura e pediu ajuda dos seguidores para criar uma frase para o post. "A legenda fica por vocês", disse a artista interagindo com os fãs.

Filho coruja, Enzo Celulari não deixou a foto passar em branco e elogiou a matriarca: "Mãe mais gata". A esposa do ator Jarbas Homem de Mello comentou recentemente em entrevista para a Vogue Brasil como sua aparência é uma maneira de expôr sua liberdade.

"Eu estou com 53 anos e agradeço a maturidade que tenho hoje. Eu estou com 53 anos e continuo usando as roupas que eu quero, o corte de cabelo que eu quero, a maquiagem que eu quero. Eu estou com 53 anos e entendo que algumas coisas estão mudando em mim, mas isso não quer dizer que essas mudanças não sejam boas ou positivas", disse Claudia.