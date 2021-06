Claudia Leitte revela humilhação que sofreu em loja

A cantora Cláudia Leitte revelou que foi humilhada por uma vendedora de loja, antes da fama, quando pretendia comprar uma roupa para se apresentar no "Domingão do Faustão".

"Eu era pobre e passei por uma situação bem marcante. A gerente chegou a ironizar: 'ela tá querendo ir no Faustão!'. Até deu uma gargalhada no melhor estilo Cruella”, escreveu a artista ao relembrar o caso na página "Sou Eu na Vida", do Instagram, numa postagem sobre "vendedores de loja de rico".

“O fato é que, anos depois, perdi as contas de quantas vezes fui no Faustão. A loja fechou. Deus me perdoe porque acabei de dar uma risadinha discreta", continuou a loira.

