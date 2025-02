Christian Chávez chega ao Brasil para desfile na Grande Rio, que homenageia o Pará

O cantor e ator mexicano Christian Chávez, ex-integrante da banda RBD, chegou na tarde desta sexta-feira (21) ao Rio de Janeiro. O artista fará shows em terras cariocas, além de desfilar na Marquês de Sapucaí pela escola de samba Grande Rio, que neste ano homenageia o Pará, estado pelo qual ele já declarou ter um carinho especial. Christian Chávez também vai se apresentar em São Paulo.

Nesta sexta-feira, Christian visitou o barracão da escola de samba, localizado em Duque de Caxias, onde conheceu os carros alegóricos da agremiação e tirou medidas para sua fantasia. Antes do desfile, na madrugada de Quarta-feira de Cinzas (5), ele participará do ensaio técnico da Grande Rio, que ocorre neste domingo (23) na Marquês de Sapucaí.

Após o Carnaval, o ex-integrante do RBD terá momentos exclusivos com seus fãs. Nos dias 7 e 9 de março, ele participará de eventos Meet & Greet, respectivamente no Rio de Janeiro e em São Paulo. Durante esses encontros, os admiradores poderão tirar fotos, garantir autógrafos, fazer perguntas e ainda conferir, em primeira mão, algumas das músicas solo inéditas do cantor. Em agosto do ano passado, Christian Chávez esteve em Belém, onde participou de um festival de música e aproveitou para experimentar o tacacá e visitar pontos turísticos da capital paraense.