Cauã Reymond chama a polícia para acabar festa em que ex-BBB estava

Uma ocorrência policial agitou o sábado, 07, à noite. Os envolvidos na trama, estavam de lados opostos do chamado.

O ator Cauã Reymond chamou a Polícia Militar porque uma festa de um dos seus vizinho, estava incomodando. A balada ocorria no condomínio no bairro do Joá, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O artista acompanhou duas viaturas que foram até o local do barulho.

VEJA MAIS

Ao chegar na festa, Cauã se deparou com uma pessoa conhecida das páginas de fofoca do Instagram. A ex-BBB Bárbara Heck, foi a responsável por “negociar” com os policiais e Cauã.

De acordo com Lucas Passin, da Splash, uma fonte disse que o Cauã apareceu na porta da casa dos vizinhos por volta das 22h30, e, acompanhado da PM, pediu que diminuíssem o som ou acabassem com a festa.

Quando os convidados perceberem que era o global, ficaram surpresos. Uma das participantes da festa, disse que algumas pessoas não gostaram da forma que Cauã resolveu acabar com o evento, já que não era tão tarde e que ele deveria ter conversado com o porteiro, sem a presença da polícia.

Bárbara Heck confirmou o que ocorreu, e disse que ela que saiu da festa para conversar com os policiais presentes, e deu mais detalhes: “Ele [Cauã] pediu para abaixarmos o som porque estava com a filha em casa. Foi tudo conversado numa boa. Abaixamos um pouco, mas não acabamos com a festa. Cauã foi muito educado”.

Uma dupla animava os convidados, e de acordo com a ex-BBB, eles não imaginavam que o som poderia estar incomodando, já que não estava muito alto.

Bárbara confessa que "achou engraçado" quando viu que era um galã global que acompanhava a polícia.