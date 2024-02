Carolina Dieckmann anuncia saída da Rede Globo após 32 anos

A atriz Carolina Dieckmann, 45 anos, surpreendeu os fãs nesta quinta-feira (01), ao anunciar a saída da Rede Globo nas redes sociais. Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou o texto de despedida, onde relembra os trabalhos marcantes de sua carreira e agradece a oportunidade de ter feito parte da emissora.

"Não é que comecei na Globo, foi a Globo que me começou. Eu não era atriz, me tornei, ali dentro, na poeira de tantos talentos, com os melhores professores que alguém poderia desejar… Numa empresa que me nutriu com oportunidades e experiências incríveis, além de ter sido solo e alimento para tantos projetos lindos que fizemos juntos, e que estão marcados nas nossas histórias", inicia ela.

Em seguida, Dieckmann ressalta as personagens icônicas interpretadas por ela, como “a que virava modelo, sem querer ser; a que dançava no rio à espera do primeiro amor; a que infernizava a academia” e entre outras. “Dia após dia, trabalho após trabalho, eu fui sendo, crescendo e amadurecendo, até chegar aqui. Hoje, mais de 30 anos depois, chegou a hora de dar meu primeiro voo sozinha [...] Levo comigo as memórias mais preciosas...Indizíveis…11.078 dias felizes!"

Para a atriz, esse ainda não é o fim! "Está tudo aqui, tatuado na minha alma e no meu coração. Levo ainda a certeza de que toda vez que eu voltar na Globo será sempre um voo de volta para o ninho. Obrigada!”, finalizou.

Carreira

Carolina Dieckmann iniciou a carreira na Globo em 1992 e, oito anos depois, se destacou com o papel de Camila em ‘Laços de Família’ (2001), onde contracenou ao lado de Vera Fischer e Reynaldo Gianecchini.

O momento em que a atriz aparece raspando a cabeça ao som de ‘Love By Grace’, de Lara Fabian, em meio ao tratamento de câncer, se tornou uma das cenas mais marcantes da teledramaturgia brasileira.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de Oliberal.com, Bruno Magno)