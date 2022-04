Cantor sertanejo paraense, Thiago Costa, abre o jogo para o Bob Fllay após acidente com lancha

Desde que anunciou a sua volta aos palcos, Thiago Costa vive a expectativa do seu show de retorno. Mas não é só ele que vive essa ansiedade, muitos fãs também estão contando os dias para o show do próximo dia 13 de maio.

Na contagem regressiva para este dia, o cantor vai contar ao vivo um pouco do que tem vivido desde o seu acidente. Hoje, 26, Thiago Costa participa ao vivo no Bob Cast, programa apresentado por Bob Fllay.

VEJA MAIS

Está também é a primeira vez que o artista concede uma entrevista ao vivo desde novembro do ano passado.

A transmissão do bate papo será nas mídias do Grupo O Liberal e também do Bob Fllay, incluindo Instagram, Facebook e Youtube. A exibição é iniciada às 19h. Quem quiser interagir pode mandar suas perguntas ao vivo através de comentário que estarão abertos nas redes sociais.

O Bob Cast sempre tem personalidades paraenses em destaque. Em bate papo humorado, ele consegue confissões dos seus entrevistados de forma leve. Recentemente, ele conversou com Joelma, que falou do seu DVD e da sua trajetória musical.

Nana Cake e Miguel Maia Festas Especiais são os parceiros desta edição.

RETORNO

Thiago Costa sofreu um acidente aquático em novembro de 2021. Na ocasião, ele tinha risco de morte, após cirurgias e boa recuperação, ele marcou o seu retorno aos palcos.

Durante os meses de tratamento, o cantor foi sempre questionado sobre essa volta, porém, ele esperava fazer esse retorno quando estivesse bem suficiente para dar o seu melhor como artista.

Em outra entrevista ao oliberal.com ele revelou como foi esse processo desde o acidente.

O show de retorno de Thiago Costa será dia 13 de maio, no Docca.