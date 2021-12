Cantor do hit 'Coração Cachorro' é preso após ameaçar ex-mulher

O cantor Ávine Vinny, conhecido pelo hit 'Coração Cachorro', foi preso na noite de segunda-feira (13), em Fortaleza, após ameaçar de morte sua ex-mulher, Laís Holanda. A prisão foi confirmada pela assessoria do músico, que informou que ele foi encaminhado para a Delegacia da Mulher devido uma discussão verbal entre os dois, e que em breve ele seria liberado. As informações são do G1 Ceará e Metrópoles

Segundo a coluna do Leo Dias, Laís teria gravado as ameaças sofridas durante uma discussão por telefone e recorreu até a Delegacia da Mulher de Fortaleza para registrar um boletim de ocorrência. Lá, ela teria ligado novamente para o sertanejo, já na presença de policiais, e ele teria tornado a fazer ameaças. O G1 chegou a solicitar mais esclarecimentos à Secretaria de Segurança Pública (SSPDS) sobre a prisão, mas não obteve retorno.

Ávine ficou conhecido com a música 'Coração Cachorro (Late Coração)', inspirada na música 'Same Mistake', do James Blunt.