Camila Pitanga é vacinada contra covid-19 mostrando cartaz #Fora Bolsonaro'

Sensação de proteção, alívio e, ao mesmo tempo, tristeza ao lembrar daqueles que morreram e não tiveram a possibilidade de se imunizar. Esse é o tom do texto publicado por Camila Pitanga ao receber a primeira dose da vacina contra o coronavírus nesta quinta-feira, 1. A atriz, de 44 anos, comemorou o fato de participar da primeira etapa de imunização com uma foto no Instagram em que aparece com a máscara de proteção contra a covid-19 e um papel escrito 'Viva o SUS' e '#Fora Bolsonaro'.

Em um texto emocionante, Camila Pitanga deu detalhes de como se sentiu ao receber a vacina. "Esperei muito por esse momento. Agora vacinada. Primeira dose. Segunda dose logo vem e essa é mais importante ainda. Mas de qualquer forma, estou vacinada. Corre nas minhas veias a alegria de me sentir protegida, mas também a dor de saber que pessoas não tiveram essa chance e perderam suas vidas. Quero saúde pra mim e pra todes! Quero dignidade pra mim e pra todes", disse.

A atriz ressaltou que a vida é muito valiosa e não pode ser negociada: "Essa vacina de hoje é uma esperança de luta. Ela vale uma vida. E qual o preço da vida? Não é um dólar. Definitivamente não. A vida vale o amor, a luta por um país que cuida de todes".

Camila Pitanga finalizou pedindo para que as pessoas se vacinem, independentemente de qual marca for o imunizante. "Chegou sua vez? Vacine-se. Não importa qual. Vacina salva vidas. Todas elas que estão aprovadas e disponíveis salvam vidas. Espere sua vez. Lute por sua vez".