Bruno Mars vive romance discreto há 12 anos; saiba com quem

Bruno Mars, que realizou o último show no festival The Town no domingo (10) e tem feito maior sucesso na internet por causa das apresentações, vive um namoro discreto há mais de uma quase uma década. Em um raro comentário sobre a vida amorosa à revista Rolling Stone, ele revelou que sempre fica emotivo ao cantar "When I was your man" porque remete a um período complicado do seu relacionamento com Jessica Caban.

“Quando você canta, você sabe, você está trazendo essas emoções à tona novamente. É como sangrar”, afirmou à revista.

Os dois foram vistos pela primeira vez em um restaurante de Nova York, nos EUA, em 2011. No mesmo ano, eles começaram a namorar. Apesar dos altos e baixos no namoro, nunca se separaram.

O casal não tem filhos, mas são "pais" do cachorro Geronimo, da raça rottweiler. Discretos, eles aparecem pouco juntos nas redes sociais, mas podem ser vistos em fotos de grupo ou em raros registros familiares.

Quem é Jessica Caban?

Nascida em Nova York, Jessica Caban iniciou a carreira como modelo em 2002. Ela foi descoberta em uma busca internacional por novos rostos para a moda e estrelou uma campanha para a Sweetface, linha de roupas de Jennifer Lopez.

Caban também passou a trabalhar como atriz. Em 2016, ela entrou para o elenco da série "Jane The Virgin", como a personagem Sônia. Como empresária, lançou a própria linha de moda praia.