Bruna Marquezine e Ricky Tavares gravam juntos após ator negar romance

Bruna Marquezine e Ricky Tavares voltaram a aparecer juntos após negarem os rumores sobre estarem tendo um romance. A ex-namorada de Neymar Jr surgiu coladinha ao ator em uma foto postada nas redes sociais.

Eles participam do elenco da série "Maldivas", da Netflix. Na foto, Bruna, Ricky e outros colegas de elenco aparecem juntos. A atriz postou a imagem no Stories do Instagram e escreveu lamentando que "está acabando" (a gravação a série).

Os dois participam do elenco da série "Maldivas", da Netflix (Reprodução Instagram)

A primeira vez em que Bruna e Ricky foram flagrados juntos, ele estava com a mão sobre o ombro da atriz em um comércio do interior do Rio de Janeiro, durante o intervalo de gravação. mas ao perceberem os fotógrafos, eles se separaram e voltaram para o set de filmagem.

Os fãs torcem por um romance. Bruna terminou o romance com Enzo Celulari, enquanto Ricky não está mais namorando Juliana Gorito, que foi do The Voice Brasil.