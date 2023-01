Bloco de Gusttavo Lima em Salvador é cancelado após baixo número de vendas, afirma colunista

O cantor sertanejo Gusttavo Lima (33) precisou cancelar o seu bloco de carnaval no circuito Barra/Ondina, em Salvador (BA), após vendas abaixo do esperado, segundo afirma o colunista Lucas Pasin, do portal UOL.

VEJA MAIS

Segundo a assessoria de imprensa do Bloco do Embaixador, o evento foi adiado para 2024. Informações do portal apontam que o abadá, que custava R$2 mil, chegou a ser vendido em uma promoção por R$800. Além disso, um espaço open bar, com trio de apoio, foi criado para aqueles que pagassem o valor total.

O circuito Barra/Ondina é bastante tradicional no carnaval de Salvador, com artistas consagrados, como Ivete Sangalo, Durval Lelys, Daniela Mercury e Bell Marques. O Bloco do Embaixador estava marcado para o dia 20 de fevereiro, segunda-feira de carnaval.

O colunista afirma que novas informações com os detalhes do cancelamento devem ser divulgas ainda hoje, 17 de janeiro.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)