Bianca Andrade revela estrias no bumbum causadas pela gravidez

A influencer e ex-BBB, Bianca Andrade, compartilhou em seu Instagram algumas imagens de estrias no bumbum, que foram causadas pela gravidez. A mamãe de primeira viagem está esperando um menino, que se chamará Cris, fruto do seu relacionamento com o youtuber Fred. As informações foram divulgadas pelo UOL.

Na postagem, feita nos seus stories, ela disse: "A pele do bumbum não aguentou, mas tudo bem, né mamães? Penso que nosso corpo agora é uma casinha e vai passar por reformas. E que casinha amada e abençoada nos tornamos, né? É focar no lado bom e sacudir a poeira", incentivou.

(Reprodução: Instagram)

Recentemente, ela compartilhou seu treino nas redes sociais e exibiu sua barriga enquanto fazia exercícios com bola e halteres em casa.