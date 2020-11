Bert Belasco, da série NCIS é encontrado morto em quarto de hotel

O ator Bert Belasco, de 38 anos, das séries Let's Stay Together, Pitch e NCIS foi encontrado morto neste domingo (8) em um quarto de hotel, na Virgínia, onde ele cumpria quarentena antes de começar a gravar no set de um novo filme.

Segundo o pai do ator, Bert Sr., a namorada de Bert tentou falar com ele e, quando não conseguiu, acionou os funcionários do hotel. Não havia sangue nos lençóis da cama do ator.

Bert também esteve em trabalhos como American Princes, Superstore, Justified, e outros.