Belo se mete em confusão e é retirado de camarote na Marquês de Sapucaí

Belo se meteu em uma briga no camarote da Marquês de Sapucaí, na segunda noite de desfiles das escolas de samba. O cantor, que estava acompanhado da esposa, Gracyanne Barbosa, foi xingado, revidou e tentou partir para cima do homem que o ofendeu, mas foi contido por seguranças.

Gracyanne explicou o que aconteceu para o colunista Leo Dias: "O cara estava muito bêbado, xingou o Belo e ele começou a xingar de volta. Foi besteira. Eu até achei que era brincadeira".

Gracyanne chegou ao camarote da Sapucaí com uma fantasia ousada de cow girl, formado por um body cavadíssimo e cheio de brilho. O look contava ainda com chapéu prateado na cabeça e botas de salto alto com franjas.