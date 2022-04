BBB22: Cantora paraense Keila lamenta mensagem 'esquecida' de P.A: 'Desculpa. Vi agora'

Paulo André, do Big Brother Brasil, o BBB22, tem arrancado suspiros fora da casa. Os internautas se derretem pela beleza do atleta olímpico, mas também pela personalidade dele. "Até Anitta tá de olho nele”, revelou Larissa, ao entrar no programa. E parece que tem gente se arrependendo do "fora" que deu brother mais cobiçado do Brasil, como a cantora paraense Keila, que usou o stories do Instagram para lamentar neste sábado (9).

Em meio ao compartilhamento de alguns vídeos de P.A dentro do reality, a cantora revelou ter encontrado uma "mensagem perdida" do bonitão. "P.A do céuuu!! Sabe quando pediu meu contato e eu não respondi? Me desculpa. Vi agora. Mandei lá, tá bom", escreveu a artista.