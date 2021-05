Bárbara Bruno manda recado após vencer a covid-19

CELEBRIDADES

Necropsia de MC Kevin aponta 13 fraturas após queda do 5º andar de hotel no Rio

Causa da morte do funkeiro foi hemorragia subaracnóidea e traumatismo craniano, segundo laudo. Ele estava no Rio para um show e morreu no domingo (16) após cair da varanda do hotel onde estava hospedado. Polícia investiga o caso.