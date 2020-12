Áudio de Tom Cruise gritando no set de filmagem por causa de protocolo da covid-19 viraliza

O áudio vazado de Tom Cruise perdendo a paciência com a equipe técnica do próximo filme da franquia “Missão Impossível” viralizou nas redes sociais na madrugada da última terça-feira (15). No Brasil, virou um dos assuntos mais comentados no Twitter.

No áudio, pode-se ouvir o ator muito irritado com os funcionários presentes no set de filmagens. O ‘’puxão de orelha’’ foi motivado pela falta de responsabilidade da equipe de seguir as medidas de contenção ao novo coronavírus.

“Nós somos um exemplo agora. Eles estão voltando a fazer filmes em Hollywood por conta da gente! Porque eles acreditam em nós e no que estamos fazendo! Todas as noites fico no telefone com os estúdios, companhias de seguro, produtores, e eles estão olhando para esse lugar e utilizando como exemplo para continuarem. Estamos criando centenas de trabalhos, seus filhos da p***. Nunca mais quero ver isso acontecendo. Se isso acontecer [o desrespeito aos protocolos de segurança], estão demitidos. Se eu vir acontecendo, estão acabados. Sem desculpas. O tanto de pessoas que estão perdendo seus empregos nessa indústria, que não estão colocando comida em suas mesas ou pagando por ensino super”, disse.

"Existem pessoas perdendo suas casas porque nossa indústria está fechada. Esse tipo de atitude não vai colocar comida na mesa dessas pessoas, e nem pagar a educação dos seus filhos. É isso que penso todas as noites antes de dormir. É o futuro dessa indústria. Então, sinto muito se já passei do ponto para aceitar suas desculpas. Nós não vamos derrubar esse filme de novo! Ficou bem claro? Entenderam o que precisa ser feito? Entenderam a responsabilidade que cada um carrega? Confiei em todos vocês, por isso estão aqui. Então, se acontecer de novo, acabou", complementou o ator.

Tom Cruise PISTOLAÇO com membros da equipe técnica de “Missão: Impossível 7” que não respeitaram as medidas de segurança do set contra o coronavírus, em Londres. Um discurso que merece Oscar. pic.twitter.com/PWoaQoKTb3 — Salem (@rodrigosalem) December 16, 2020

Os internautas brasileiros repercutiram positivamente a bronca nas redes sociais, e até a transformaram em memes. A postura do ator foi bastante elogiada.

Confira:

Chefe louco e estourado é ruim, mas o que o Tom Cruise fez foi até pouco.

Essa galera perde a noção e pode prejudicar o emprego de inúmeras pessoas (Sem falar no pior - a vida). — Ruann Jovinski (@rcjovinski) December 16, 2020

O mundo tá precisando de um líder como o Tom Cruise. pic.twitter.com/q9PytG4C56 — Adailton (@enoisnanett) December 16, 2020