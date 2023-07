Atriz da Globo, Isadora Cruz tem piora e precisa ser internada ao descobrir problema nos rins

A atriz Isadora Cruz, conhecida por seu papel na novela "Mar do Sertão", da TV Globo, compartilhou seu drama com os seus seguidores no Instagram. A artista enfrenta um desafio de saúde pela segunda vez em menos de duas semanas.

Ela foi hospitalizada novamente na última segunda-feira (24), após ser diagnosticada com pielonefrite aguda, que trata-se de uma forma grave de infecção nos rins, ela é uma forma menos comum de infecção urinária. No Instagram, ela falou sobre esse diagnóstico e a situação que tem passado. Isadora relatou que sentiu fortes dores e por isso recorreu ao atendimento médico. Ela descreveu a experiência como "queimando de febre, com calafrios e a dor espalhando-se por todo o abdômen até irradiar para as pernas, a ponto de não conseguir andar."

Nesta semana, porém, a situação de Isadora se agravou e a artista enfrentou uma recaída: "Voltei a sentir bastante dor. Agora estou a caminho do hospital para refazer os exames e investigar o que pode estar acontecendo", disse a atriz à coluna Play, do jornal O Globo.