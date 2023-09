Ator de 'That '70 Show' Danny Masterson é condenado por estupro

O ator americano, Danny Masterson, de 47 anos, foi condenado nesta quinta-feira (7), na Califórnia, pelo estupro de duas mulheres em sua casa em Hollywood Hills há duas décadas. Danny, que foi um dos protagonistas da série "That '70s Show" e "The Ranch", pode pegar de 30 anos à prisão perpétua.

O ator foi considerado culpado em 31 de maio por dois casos de estupro ocorridos entre 2001 e 2003. O júri do tribunal de Los Angeles não chegou a uma decisão sobre um terceiro caso semelhante. As três mulheres vítimas de Masterson tiveram a oportunidade de falar no tribunal de Los Angeles antes da sentença.

Este foi o segundo julgamento por estupro que Masterson enfrentou. O primeiro foi declarado nulo em novembro devido à incapacidade de um júri anterior chegar a uma decisão unânime.

Membro da Igreja da Cientologia, o ator alcançou a fama mundial ao participar da série "That '70s Show", em 1998, na qual interpretou o papel de Steven Hyde e compartilhou a tela com Mila Kunis e Ashton Kutcher.

Denny voltou a trabalhar com Kutcher em "The Ranch", produzida pela Netflix. Ele foi demitido em 2017 e o personagem retirado da trama, logo depois da polícia de Los Angeles confirmar a investigação de várias acusações de estupro contra ele.

Nas alegações finais do julgamento, no início de maio, os promotores destacaram que Masterson "drogou e estuprou cada uma de suas vítimas" e pediram ao júri que o "responsabilizasse pelo que fez".

As três denunciantes também eram membros da Igreja da Cientologia na época, local onde Masterson as conheceu. Duas delas informaram que autoridades da igreja as desencorajaram a fazer a denúncia policial.

Para os advogados de Masterson, a aversão à igreja pode ter influenciado a decisão. Eles criticaram o foco excessivo na Cientologia.