Ator André Gonçalves deverá usar tornozeleira eletrônica após 'negar' pensão à filha

André Gonçalves, ator ex-Globo, teve um pedido de prisão decretado pela Justiça na última segunda-feira (22), por atrasar a pensão alimentícia da filha Valentina Benini, de 18 anos. A dívida chega a ser mais de R$ 350 mil. O artista deverá usar tornozeleira eletrônica pelo agravamento da situação jurídica. As informações são do colunista Léo Dias.

De acordo com a coluna, Gonçalves antes de ser afastado da Rede Globo, pagava à filha (fruto do casamento com a jornalista Cynthia Benini) cerca de R$ 4,5 mil por mês. A partir de 2007, ele acumulou uma dívida que totaliza R$ 352.579,01.