Athletico e Coritiba recusam alugar estádios para shows da cantora Taylor Swift; entenda

O Athletico e Coritiba, ambos do Paraná, recusaram alugar os estádios Arena da Baixada e Couto Pereira para os shows da cantora Taylor Swift no Brasil. Segundo os times, as datas das apresentações coincidiriam com os jogos da reta final do Brasileirão, que terá partidas nos respectivos estádios dos clubes.

Segundo divulgado pelo Trétis, a negociação entre os clubes e a T4F, produtora que trará o show da cantora para o Brasil, iniciou, mas, após a empresa informar as datas para o evento, as diretorias teriam desistido de alugar os estádios.

Para o trabalho de montagem e desmontagem da estrutura do evento, a equipe de produção precisaria de um pouco mais de uma semana, o que conflitaria com a 31ª a 37ª rodada do campeonato, que ocorre em novembro. Veja as datas dos jogos:

Coritiba x Goiás - 1/11 (quarta-feira) - 32ª rodada

Athletico x Fortaleza - 5/11 (domingo) - 33ª rodada

Coritiba x Cruzeiro - 12/11 (domingo) - 34ª rodada

Athletico x Vasco - 22/11 (quarta-feira) - 35ª rodada

Coritiba x Botafogo - 26/11 (domingo) - 36ª rodada

Com isso, a norte-americana não levará a "The Eras Tour" para Paraná. Até o momento, Taylor tem dois shows confirmados: um no Allianz Parque, em São Paulo; o outro no Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Por conta das apresentações no Rio e em São Paulo, o Palmeiras não poderá jogar em casa na 36ª rodada da série A, já que no dia 24 e 25 de novembro a cantora se apresenta no Allianz.

(*Estagiária Juliana Maia, sob supervisão da editora de Oliberal.com, Ádna Figueira)