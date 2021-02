Apresentador do Jornal Nacional é diagnosticado com covid-19

O jornalista Fabian Londero, de 48 anos, que apresentou o Jornal Nacional de 50 anos, em 2019, e está a frente do telejornal "NSC Notícias", da afliada da Globo em Florianópolis, está ser diagnosticado com covid-19. No Instagram, o jornalista mostrou um presente que ganhou da filha: uma pulseira com a palavra "strong" (forte).

"No mais puro gesto de amor e carinho minha filha fez para mim durante a noite e nos deixou com um bilhete por baixo da porta. Minha fé inabalável assim como minha força em lutar pelo que mais amo nessa vida, minha família, minha base, meu porto seguro", escreveu ele na legenda da publicação.

Ele ainda falou sobre os sintomas da doença. "Estou travando uma das batalhas mais duras que já passei nessa vida e vou vencer! Assim que eu tiver condições melhores falarei com vocês meus amigos virtuais. Até lá agradeço muito as orações dos amigos mais próximos. Vou voltar bem e ainda mais forte", finalizou.