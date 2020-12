Após fim de noivado, Nego do Borel desabafa: "Quero ter um filho"

O funkeiro Nego do Borel surpreendeu os fãs ao falar sobre seu desejo de ser pai em uma publicação na internet. O cantor, que anunciou o fim do noivado com Duda Reis na semana passada, disse, em tom de desabafo, que quer ter um filho em um Instagram Stories neste domingo (27).

"Nunca tive tanta vontade de ser pai. Quero ter um filho", escreveu Nego usando emojis tristes. No sábado (26), o funkeiro usou a rede social para dar detalhes sobre a relação de amizade com Duda mesmo com o fim do relacionamento.

"Não vou brigar com a Duda. A Duda não vai brigar comigo, ela é minha amiga, uma mulher sensacional. Eu tenho meus valores. A gente sabe do nosso valor, então não adianta. Aquele vídeo que ela postou, não fico triste porque ela já tinha gravado antes, e a Duda não vai ficar postando as coisas e dando indireta", começou ele.