Após conversas com Record, Faustão pode voltar para aos domingos em 2023

Faustão pode voltar aos domingos da TV brasileira em 2023. O apresentador discute com a direção da Band a possibilidade de retornar para o dia da semana que consagrou sua trajetória. Segundo a proposta, o programa de Fausto, que atualmente é diário, passará a ter duas exibições na semana: às sextas e domingos. As informações são do Na Telinha.

O “Faustão na Band” passará por reformulações no início de 2023 e só retornará ao ar após o Carnaval. O comunicador grava até 21 de dezembro, permitindo que a atração fique no ar, com programas inéditos até o fim de 2022.

Ainda de acordo com a proposta da Band, além do programa de sexta aos moldes atuais, no domingo, a duração seria maior, com 3 horas no ar. Uma definição sobre o futuro do veterano na emissora sairá nos próximos dias. A reformulação na atração ocorre após um flerte do apresentador com a Record.